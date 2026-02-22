مهلة 48 ساعة أمام طهران لتقديم مقترح نووي مفصل

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع ، يوم الجمعة القادم، في جنيف إذا تلقوا اقتراحاً إيرانياً مفصلاً بشأن اتفاق نووي خلال الـ 48 ساعة ، وفقًا لموقع "أكسيوس".



ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن المساعي الدبلوماسية الحالية هي على الأرجح الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس الأمريكي ، لإيران قبل شن عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية ضخمة يمكن أن تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر.



وأضاف الموقع أن مبعوثيْ ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان نصحا ترامب بإعطاء الدبلوماسية فرصة قبل إصدار أمر بشن ضربة، يخططان للتواجد في جنيف في 27 شباط إذا أرسل الإيرانيون المقترح في وقت مبكر من هذا الأسبوع.



وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "إذا قدمت إيران مسودة اقتراح، فإن مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة، لبدء مفاوضات مفصلة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي".



وأكد المسؤول أن إدارة ترامب وإيران قد تناقشان أيضاً إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل الاتفاق على اتفاق نووي كامل.



وقال ويتكوف وكوشنر، لوزير الخارجية ، عباس عراقجي، إن موقف ترامب هو "عدم تخصيب" اليورانيوم على الأراضي ، لكنهما قالا في الوقت نفسه إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في اقتراح إيراني يتضمن "تخصيبًا رمزيًا" إذا استطاعت إيران إثبات أن الخطة تسد كل طريق إلى سلاح نووي.



، قال عراقجي، في مقابلة على قناة "MS Now"، إنه سينتهي من صياغة الاقتراح في نهاية هذا الأسبوع وسيسلمه إلى ويتكوف وكوشنر بمجرد موافقة القيادة السياسية في عليه.



