عربي-دولي

"لا شكرًا".. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية

Lebanon 24
22-02-2026 | 10:20
لا شكرًا.. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية
لا شكرًا.. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية photos 0
رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اليوم الأحد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال سفينة مستشفى عائم إلى جرينلاند، قائلا "لا، شكرا".

وقال ترامب أمس السبت إنه ينسق مع حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس إلى غرينلاند، لإرسال سفينة المستشفى العائم إلى غرينلاند.

وأعلن ترامب ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس قبل لحظات من استضافة عشاء لحكام الولايات المنتمين للحزب الجمهوري في البيت الأبيض، حيث جلس بجانب لاندري وتحدث معه.

كذلك قال "بالتعاون مع حاكم لويزيانا الرائع جيف لاندري، سنرسل مستشفى عائما كبيرا إلى غرينلاند لتقديم الرعاية للعديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك. إنها في طريقها!!!".

وقام الملك الدنماركي فريدريك بثاني زيارة خلال عام إلى غرينلاند الأسبوع الماضي في محاولة لإظهار الوحدة مع المنطقة في مواجهة ضغوط ترامب لشراء الجزيرة.

وعقدت غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي محادثات لحل الوضع بعد توتر على مدى أشهر داخل حلف شمال الأطلسي.

 
مواضيع ذات صلة
السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى "غرينلاند": لا أعتقد أن ترامب مستعد لفرض السيطرة على الجزيرة
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحزاب في غرينلاند ترد على "تهديدات السيطرة" الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك حاجة ملحة لامتلاك غرينلاند بسبب نظام "القبة الذهبية"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 19:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

يوم الأحد

الجمهوري

الجزيرة

الأطلسي

