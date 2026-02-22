"لا شكرًا".. غرينلاند ترد على مبادرة ترامب الصحية

رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اليوم الأحد مقترح الرئيس الأميركي بإرسال سفينة مستشفى عائم إلى جرينلاند، قائلا "لا، شكرا".وقال أمس السبت إنه ينسق مع حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، المبعوث الخاص للرئيس إلى غرينلاند، لإرسال سفينة المستشفى العائم إلى غرينلاند.وأعلن ترامب ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس قبل لحظات من استضافة عشاء لحكام الولايات المنتمين للحزب في ، حيث جلس بجانب لاندري وتحدث معه.كذلك قال "بالتعاون مع حاكم لويزيانا الرائع جيف لاندري، سنرسل مستشفى عائما كبيرا إلى غرينلاند لتقديم الرعاية للعديد من المرضى الذين لا يتلقون الرعاية هناك. إنها في طريقها!!!".وقام الملك الدنماركي فريدريك بثاني زيارة خلال عام إلى غرينلاند الأسبوع الماضي في محاولة لإظهار الوحدة مع المنطقة في مواجهة ضغوط ترامب لشراء .وعقدت غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي محادثات لحل الوضع بعد توتر على مدى أشهر داخل .