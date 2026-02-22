عراقجي: أي هجوم أميركي سيُواجَه برد دفاعي مشروع

أكد عباس عراقجي، أن بلاده في موقف قوي للدفاع عن نفسها كما فعلت في الحرب السابقة، مؤكداً أن صواريخ كانت قادرة على ضرب أهداف داخل التي طلبت وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط.

وقال في مقابلة مع شبكة CBS News، إنّه في حال هاجمت بلاده، فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها، واصفاً أي هجوم بأنه عمل عدواني، ومؤكداً أن أي رد سيتم اتخاذه في هذه الحالة سيُعدّ دفاعاً مشروعاً ومبرراً وفق حق الدفاع عن النفس.

وأضاف أن إيران طوّرت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بنفسها، وتعدّها مصدر فخر وطني لا يمكن التخلي عنه، مشيراً إلى أن من حق بلاده تخصيب اليورانيوم وامتلاك طاقة نووية سلمية.

وأوضح عراقجي أن النقاشات الجارية تتركز حالياً على المسألة النووية فقط، وأن تبادلت مقترحات مع الجانب الأمريكي بشأن التخصيب، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق مع بات في المتناول، وقد يتضمن جوانب أفضل من اتفاق عام 2015.

كما أشار إلى العمل على مسودة الاتفاق وترتيب لقاء مع الجانب الأمريكي الخميس المقبل في ، مؤكداً أنه لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي، وأن ذلك لن يخيف إيران، مجدداً أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية البرنامج .