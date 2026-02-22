بعد إغلاق مقراته في عدن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعترض

دان في اليمن قرار إغلاق كافة مقرات المجلس في عدن.





وجاء في بيان صادر عن هيئة للمجلس الانتقالي الجنوبي: "يعرب الجنوبي عن إدانته المطلقة للقرار التعسفي الذي اتخذته أطراف في الرئاسي بإغلاق كافة مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن".



وأضاف: "إن هذا الإجراء، الذي شمل مقراتنا ومنعنا من أداء مهامنا، ليس مجرد استهداف لمكاتب إدارية، بل هو محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت شعبها".

