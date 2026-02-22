تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لتطوير السكك الحديدية.. سوريا تحصل على دعم من البنك الدولي
Lebanon 24
22-02-2026
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع
المدير الإقليمي
للبنك الدولي لمنطقة
الشرق الأوسط
جان كريستوف كاريه، آلية تعزيز التعاون بين
سوريا
والبنك الدولي في مجالات النقل السككي والنقل المستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في
مبنى الوزارة
بدمشق، سبل دعم وتطوير قطاع النقل في سوريا، حيث تم التركيز على ضرورة تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل.
واتفق الجانبان على تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم المشاريع الحيوية، تشمل توفير التمويل اللازم لشراء 15 قاطرة جديدة، فيما تجري دراسة صيانة القاطرات الحالية، وفقاً لوكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
واستعرض الجانبان مشروع محور نقل الفوسفات، وأهمية إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، بهدف تحديد التقديرات المالية اللازمة وتوضيح الأرقام المرتبطة به لضمان استدامته وتطويره بشكل فعال.
وأكد وزير النقل أهمية التعاون المستمر مع
البنك الدولي
في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، بما يسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.
من جانبه، أبدى جان كريستوف كاريه استعداد البنك الدولي لدعم المشاريع التنموية، مؤكداً أهمية الشراكة المستدامة بين البنك الدولي وسوريا.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ ما تمت مناقشته، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل المشترك بين سوريا والبنك الدولي في المجالات المذكورة.
