عربي-دولي
صفقة صواريخ "سرية" بين إيران وروسيا.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
22-02-2026
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد، أن
إيران
اتفقت مع
روسيا
على صفقة أسلحة "سرية" بقيمة 500 مليون يورو (589 مليون دولار) لشراء آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق روسية مسربة اطلعت عليها الصحيفة وعدة مصادر مطلعة، أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه في
موسكو
في ديسمبر يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق محمولة من طراز (فيربا) و2500 صاروخ من طراز (9إم336) على مدى ثلاث سنوات. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.
وأبرزت الصحيفة أن من المقرر بموجب الاتفاق أن يتم التسليم على ثلاث دفعات في الفترة من 2027 إلى 2029.
وأضافت أنه تم التفاوض على الصفقة بين شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية (روسوبورونكسبورت) وممثل
وزارة الدفاع
وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في موسكو.
وأظهر عقد اطلعت عليه "فاينانشال تايمز" أن طهران طلبت رسميا هذه الأنظمة في يوليو. وفي يونيو، قصفت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران مع انضمامها لحملة عسكرية إسرائيلية على إيران.
وقال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حينها إن المرافق النووية الرئيسية لإيران دمرت في الهجوم.
ومع ذلك، أشار تقييم استخباراتي أميركي أولي في ذلك الوقت إلى أن
الغارات
الجوية لم تدمر القدرات النووية لإيران، بل أخرتها لبضعة أشهر فقط.
