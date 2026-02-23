تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الممثل المصري
عصام السقا
تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "صحاب الأرض"، وتضمنت مشهداً مؤثراً يعكس إصرار وتحدي الشخصية التي يؤديها في مواجهة مضايقات المستوطنين أثناء محاولته إيصال مساعدات طبية إلى
قطاع غزة
.
وشهدت أحداث الحلقة نجاح شخصية "سمير" التي يجسدها السقا في عبور شاحنة تحمل جهاز أشعة طبياً عبر معبر
رفح
، متوجهاً بها من جنوب القطاع إلى شماله.
ورغم محاولات مجموعة من المستوطنين اعتراض طريقه والتضييق عليه لمنع وصول الشاحنة، إلا أنه أصر على استكمال طريقه، مستخدماً "آلة تنبيه" الشاحنة بشكل متواصل وبإيقاع اعتبره المتابعون رسالة تحدٍّ واضحة. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
فنون ومشاهير
روسيا اليوم
عصام السقا
قطاع غزة
إسرائيل
روسيا
نبيه
مصري
رفح
