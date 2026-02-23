ممثل مصريّ حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوا بالفيديو ما فعله بإسرائيليين

أثار الممثل المصري تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "صحاب الأرض"، وتضمنت مشهداً مؤثراً يعكس إصرار وتحدي الشخصية التي يؤديها في مواجهة مضايقات المستوطنين أثناء محاولته إيصال مساعدات طبية إلى .

وشهدت أحداث الحلقة نجاح شخصية "سمير" التي يجسدها السقا في عبور شاحنة تحمل جهاز أشعة طبياً عبر معبر ، متوجهاً بها من جنوب القطاع إلى شماله.

ورغم محاولات مجموعة من المستوطنين اعتراض طريقه والتضييق عليه لمنع وصول الشاحنة، إلا أنه أصر على استكمال طريقه، مستخدماً "آلة تنبيه" الشاحنة بشكل متواصل وبإيقاع اعتبره المتابعون رسالة تحدٍّ واضحة. (روسيا اليوم)