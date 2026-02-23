تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هكذا ستهاجم أميركا عمق إيران.. قصفٌ لأسابيع أم أشهر؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 08:00
A-
A+
هكذا ستهاجم أميركا عمق إيران.. قصفٌ لأسابيع أم أشهر؟
هكذا ستهاجم أميركا عمق إيران.. قصفٌ لأسابيع أم أشهر؟ photos 0
وسط تصاعد الضغوط الأميركية على إيران وتزايد لغة التهديد بإمكان تغيير النظام، يثير الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط تساؤلات حول طبيعة أي ضربة محتملة وتحديداً عن المدة التي قد تستغرقها واشنطن في شنّ هجماتها على إيران.
 
 
وفي السياق، يقول الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط، جيسون كامبل، في حديث عبر موقع "العربي الجديد"، مستنداً إلى تقييم نائب أدميرال متقاعد، إن الولايات المتحدة قادرة، باستخدام مجموعتين من حاملات الطائرات والمقاتلات الأخرى في المنطقة، على تنفيذ ضربات جوية مكثفة لعدة أسابيع، لكن ليس لبضعة أشهر. 


وتوقع كامبل ألا تستمر الضربات أكثر من 4 إلى 6 أسابيع، مشيراً إلى أن الاستمرار بعد ذلك يتطلب إعادة تموين هائلة للسفن والطائرات، ويثير تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية الحقيقية.


ويقول كامبل إن "الولايات المتحدة قادرة على إلحاق ضرر كبير بأهداف عسكرية إيرانية في غضون أيام، كما حدث في حرب الـ12 يوماً في حزيران 2025، غير أنه يرى أن هذا الضرر الذي سيتم تحقيقه لن يأتي دون تكلفة كبيرة".


ويحذر كامبل من أن استراتيجية القصف المستمر لإسقاط النظام الإيراني تُعتبر معيبة بشكل كبير، مقارناً إياها بعملية يُطلق عليها "رولينغ ثاندر" في فيتنام، التي استمرت 3 سنوات من دون تحقيق أهدافها السياسية. 


ويقدّر كامبل أنه لا يوجد رابط مباشر بين الضربات الجوية المستمرة وتغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن توجيه ضربات لا يعني تغيير النظام، وأن إيران لا تزال تمتلك نحو 1000 صاروخ باليستي بعد تدمير نحو 50% من منصات الإطلاق في الحرب السابقة، وأن مدى إعادة بناء مخزونها غير معروف بدقة، بعد مرور سبعة أشهر على الهجمات الأميركية الإسرائيلية. (العربي الجديد)

