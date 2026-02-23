تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ذكر "حزب الله"... ماذا قال تقريرٌ عن خطورة مهاجمة أميركا لإيران؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 08:34
A-
A+
ذكر حزب الله... ماذا قال تقريرٌ عن خطورة مهاجمة أميركا لإيران؟
ذكر حزب الله... ماذا قال تقريرٌ عن خطورة مهاجمة أميركا لإيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد  ترامب في كانون الثاني أنّ "أسطولاً أميركياً يتجه نحو إيران"، قارن الأمر بالعملية السريعة التي نفذتها القوات الأميركية في فنزويلا، وقال إنها "قادرة على إنجاز مهمتها بسرعة وبقوة وعنف". 
 
في المقابل، يشير خبراء أمن لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أي تحرّك عسكري ضدّ إيران سيكون أكثر تعقيدًا بكثير من العملية في كاراكاس، وربما يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد.

وتمتلك إيران ترسانة عسكرية واسعة، تشمل صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى أكثر من 1200 ميل، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للسفن، كما أنها تدير شبكة من الوكلاء الإقليميين في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان، الذين يمكن أن ينفذوا هجمات مضادة على القوات الأميركية وحلفائها.

وقالت سانام وكيل من معهد تشاتام هاوس: "تتمثل استراتيجية طهران في التصعيد السريع وتصدير عدم الاستقرار في جبهات متعددة بحيث يتم توزيع التكلفة والألم". 

وأكد علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية أن إيران وفصائلها ستتحدّ إذا شعرت بأن النظام مهدد، ما قد يوسع نطاق الصراع إلى ما وراء الحدود الإيرانية.

في المقابل، كانت سماء فنزويلا غير محمية نسبيًا قبل العملية الأميركية، ما سمح بتنفيذ مهمة سريعة لإنقاذ أو القبض على نيكولاس مادورو وزوجته خلال ساعتين تقريبًا. 

أما إيران، فهي دولة دينية يحكمها المرشد الأعلى المدعوم من الحرس الثوري، مع بنية قيادة متجذرة ومعقدة، مما يجعل أي محاولة لإزاحة النظام عملية صعبة للغاية.

كما أن إيران قد تستهدف المدن الرئيسية في إسرائيل، حيث بدأ مخزون الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في النفاد بعد أكثر من عامين من مواجهة هجمات حماس وحزب الله؛ فهذا يجعل احتمال وقوع خسائر أميركية أو في صفوف حلفاء واشنطن أمرًا مرتفعًا، وفقًا لتقديرات الخبراء.

ولن يقتصر أي صراع مع إيران على الجانب العسكري فقط، بل سيطال الاقتصاد العالمي؛ حيث سبق لإيران أن هددت بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم ويمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وقالت كلير يونغمان من شركة فورتيكسا: "أي اضطراب في المضيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: كيف يسعى كل من"حزب الله"وإيران للحفاظ على الممر مع فنزويلا؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال "حزب الله" عن الرئيس؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قال عن سلاحه؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 17:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إيران على

الإيرانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-02-23
Lebanon24
10:24 | 2026-02-23
Lebanon24
10:10 | 2026-02-23
Lebanon24
10:03 | 2026-02-23
Lebanon24
10:00 | 2026-02-23
Lebanon24
09:55 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24