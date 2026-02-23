ذكر "حزب الله"... ماذا قال تقريرٌ عن خطورة مهاجمة أميركا لإيران؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّه عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني أنّ "أسطولاً أميركياً يتجه نحو "، قارن الأمر بالعملية السريعة التي نفذتها القوات الأميركية في فنزويلا، وقال إنها "قادرة على إنجاز مهمتها بسرعة وبقوة وعنف".

في المقابل، يشير خبراء أمن لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن أي تحرّك عسكري ضدّ إيران سيكون أكثر تعقيدًا بكثير من العملية في كاراكاس، وربما يجر إلى صراع طويل الأمد.



وتمتلك إيران ترسانة عسكرية واسعة، تشمل صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى أكثر من 1200 ميل، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وأسلحة مضادة للسفن، كما أنها تدير شبكة من الوكلاء الإقليميين في ، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في ، الذين يمكن أن ينفذوا هجمات مضادة على القوات الأميركية وحلفائها.



وقالت سانام وكيل من معهد تشاتام هاوس: "تتمثل استراتيجية طهران في التصعيد السريع وتصدير عدم الاستقرار في جبهات متعددة بحيث يتم توزيع التكلفة والألم".



وأكد علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية أن إيران وفصائلها ستتحدّ إذا شعرت بأن النظام مهدد، ما قد يوسع نطاق الصراع إلى ما وراء الحدود .



في المقابل، كانت سماء فنزويلا غير محمية نسبيًا قبل العملية الأميركية، ما سمح بتنفيذ مهمة سريعة لإنقاذ أو القبض على نيكولاس مادورو وزوجته خلال ساعتين تقريبًا.



أما إيران، فهي دولة دينية يحكمها المرشد الأعلى المدعوم من الحرس الثوري، مع بنية قيادة متجذرة ومعقدة، مما يجعل أي محاولة لإزاحة النظام عملية صعبة للغاية.



كما أن إيران قد تستهدف المدن الرئيسية ، حيث بدأ مخزون الصواريخ الاعتراضية في النفاد بعد أكثر من عامين من مواجهة هجمات حماس وحزب الله؛ فهذا يجعل احتمال وقوع خسائر أميركية أو في صفوف حلفاء واشنطن أمرًا مرتفعًا، وفقًا لتقديرات الخبراء.



ولن يقتصر أي صراع مع الجانب العسكري فقط، بل سيطال الاقتصاد العالمي؛ حيث سبق لإيران أن هددت بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم ويمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.



وقالت كلير يونغمان من شركة فورتيكسا: "أي اضطراب في المضيق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير". (ارم نيوز)