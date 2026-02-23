إيران تضبط أسلحة ذخائر حربية مهربة

أعلن قائد حرس الحدود في ، عن "ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر الحربية، في إطار تشديد الرقابة على الشريط الحدودي ومنع إدخال الأسلحة إلى البلاد، والتصدي الحازم للمهربين".



وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عمل استخباري، أسفر عن تمشيط المنطقة المحددة وضبط 8 مسدسات و16 مخزن ذخيرة و12 صاعقا تفجيريا إضافة إلى حربية من نوع 40 شظية. وقد جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة". (روسيا اليوم)

