زيلينسكي: بولندا لم تقترح نشر قواتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني ، "عندما أتحدث عن خط المواجهة الأول، وأقول على سبيل المثال، إذا كنا نتحدث عن أو جيراننا في ، إذا كنتم تقولون إن بيلاروسيا تُشكّل تهديداً على بلدانكم كما تُشكّل تهديدا لنا، فلماذا إذن لا توجد قواتكم على خط المواجهة على الحدود بين وبيلاروسيا؟".

وأشار إلى أنّ "بولندا لم تقترح بعد نشر قواتها العسكرية على الأراضي "، وقال: "لو أنها اقترحت إرسال قوة ونشرها في لفيف، فنحن لسنا بحاجة إليها". (روسيا اليوم)