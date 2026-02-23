تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زيلينسكي: بولندا لم تقترح نشر قواتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية
Lebanon 24
23-02-2026
|
09:43
قال الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
، "عندما أتحدث عن خط المواجهة الأول، وأقول على سبيل المثال، إذا كنا نتحدث عن
بولندا
أو جيراننا في
البلطيق
، إذا كنتم تقولون إن بيلاروسيا تُشكّل تهديداً على بلدانكم كما تُشكّل
روسيا
تهديدا لنا، فلماذا إذن لا توجد قواتكم على خط المواجهة على الحدود بين
أوكرانيا
وبيلاروسيا؟".
وأشار
زيلينسكي
إلى أنّ "بولندا لم تقترح بعد نشر قواتها العسكرية على الأراضي
الأوكرانية
"، وقال: "لو أنها اقترحت إرسال قوة ونشرها في لفيف، فنحن لسنا بحاجة إليها". (روسيا اليوم)
