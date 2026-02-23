تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى الهواتف: انتظروا!
Lebanon 24
23-02-2026
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لرسائل نصية قيل إنها وصلت إلى هواتف مواطنين داخل
إيران
من مصدر
غير معروف
، حملت مضموناً مثيراً جاء فيه: "
ترامب
رجل أفعال… انتظروا".
وبحسب ما أظهرته الصور المتداولة، فإن الرسائل كُتبت بصياغة مختصرة وبلغة تهديد، من دون أي توقيع رسمي أو جهة مُعلنة تقف خلفها، ما فتح باب التكهنات حول طبيعتها والهدف من توقيت إرسالها.
هذا الفعل يشبه ما حدث قبل حرب الـ12 يوماً، عندما تلقّى مسؤولون إيرانيون وعلماء نوويون رسائل مجهولة يُعتقد أنها صادرة عن
الموساد
أو
إسرائيل
، في إطار ما وُصف حينها بحملة ضغط نفسية وأمنية.
في المقابل، يرجّح مراقبون أن تكون هذه الرسائل جزءاً من حرب نفسية أو حملة تشويش إعلامي تستهدف الرأي العام، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم
Lebanon 24
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم
23/02/2026 20:02:31
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع أبناء البلدات الجنوبية يستنكر رش اسرائيل مواد مجهولة فوق قرى جنوبية
Lebanon 24
تجمع أبناء البلدات الجنوبية يستنكر رش اسرائيل مواد مجهولة فوق قرى جنوبية
23/02/2026 20:02:31
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تفحص مواد مجهولة رُشّت في الجنوب وتحذّر من آثارها الخطيرة
Lebanon 24
وزارة الزراعة تفحص مواد مجهولة رُشّت في الجنوب وتحذّر من آثارها الخطيرة
23/02/2026 20:02:31
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مواد مجهولة ترشها إسرائيل في سوريا
Lebanon 24
مواد مجهولة ترشها إسرائيل في سوريا
23/02/2026 20:02:31
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
غير معروف
الموساد
إسرائيل
ترامب
إيران
إيرا
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الحشد العسكري.. تقرير بريطاني يكشف صلابة إيران تحت النار
Lebanon 24
وسط الحشد العسكري.. تقرير بريطاني يكشف صلابة إيران تحت النار
12:40 | 2026-02-23
23/02/2026 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجمت منها العراق.. رئيس وزراء يعطي ترامب الضوء الاخضر لمهاجمة إيران من أراضيه
Lebanon 24
هاجمت منها العراق.. رئيس وزراء يعطي ترامب الضوء الاخضر لمهاجمة إيران من أراضيه
12:29 | 2026-02-23
23/02/2026 12:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقص عند القبور: لغة الاحتجاج الجديدة في إيران
Lebanon 24
الرقص عند القبور: لغة الاحتجاج الجديدة في إيران
12:19 | 2026-02-23
23/02/2026 12:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
Lebanon 24
"أداة رخيصة" لدى "حزب الله" لضرب إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب يحددها
14:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2026-02-23
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
12:40 | 2026-02-23
وسط الحشد العسكري.. تقرير بريطاني يكشف صلابة إيران تحت النار
12:29 | 2026-02-23
هاجمت منها العراق.. رئيس وزراء يعطي ترامب الضوء الاخضر لمهاجمة إيران من أراضيه
12:19 | 2026-02-23
الرقص عند القبور: لغة الاحتجاج الجديدة في إيران
12:13 | 2026-02-23
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:10 | 2026-02-23
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 20:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24