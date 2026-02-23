تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

رسائل مجهولة المصدر تصل إلى الهواتف: انتظروا!

Lebanon 24
23-02-2026 | 09:55
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى الهواتف: انتظروا!
تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لرسائل نصية قيل إنها وصلت إلى هواتف مواطنين داخل إيران من مصدر غير معروف، حملت مضموناً مثيراً جاء فيه: "ترامب رجل أفعال… انتظروا".

وبحسب ما أظهرته الصور المتداولة، فإن الرسائل كُتبت بصياغة مختصرة وبلغة تهديد، من دون أي توقيع رسمي أو جهة مُعلنة تقف خلفها، ما فتح باب التكهنات حول طبيعتها والهدف من توقيت إرسالها.

هذا الفعل يشبه ما حدث قبل حرب الـ12 يوماً، عندما تلقّى مسؤولون إيرانيون وعلماء نوويون رسائل مجهولة يُعتقد أنها صادرة عن الموساد أو إسرائيل، في إطار ما وُصف حينها بحملة ضغط نفسية وأمنية.

في المقابل، يرجّح مراقبون أن تكون هذه الرسائل جزءاً من حرب نفسية أو حملة تشويش إعلامي تستهدف الرأي العام، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد.
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026
23/02/2026

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

غير معروف

الموساد

إسرائيل

ترامب

إيران

إيرا

الهد

تابع
13:00 | 2026-02-23
12:40 | 2026-02-23
12:29 | 2026-02-23
12:19 | 2026-02-23
12:13 | 2026-02-23
12:10 | 2026-02-23
