Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو يهدّد إيران.. ويؤكد متانة التحالف مع واشنطن

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:10
نتنياهو يهدّد إيران.. ويؤكد متانة التحالف مع واشنطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أبعدت أخطارا عن 10 ملايين إسرائيلي كانوا، بحسب تعبيره، عرضة لـ"الإبادة الإيرانية" مؤخرا، مشيرا إلى أن "أياما صعبة" تنتظر إسرائيل وسط الصراع الأميركي الإيراني.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل سترد "بقوة لم يعرفها" إذا ارتكب النظام الإيراني "خطأ" وهاجمها.

وأكد أيضا أن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة "أقوى من أي وقت مضى".

ويأتي ذلك مع استمرار الولايات المتحدة في تكثيف الحشد العسكري في الشرق الأوسط، بالتوازي مع مواصلة المحادثات مع إيران.

وفي هذا السياق، كشفت "تايمز أوف إسرائيل" عن رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في "مطار بن غوريون" داخل إسرائيل.
