نتنياهو يهدّد إيران.. ويؤكد متانة التحالف مع واشنطن

قال إن أبعدت أخطارا عن 10 ملايين إسرائيلي كانوا، بحسب تعبيره، عرضة لـ"الإبادة " مؤخرا، مشيرا إلى أن "أياما صعبة" تنتظر إسرائيل وسط الصراع الأميركي .



وأضاف أن إسرائيل سترد "بقوة لم يعرفها" إذا ارتكب النظام الإيراني "خطأ" وهاجمها.



وأكد أيضا أن تحالف إسرائيل مع "أقوى من أي وقت مضى".



ويأتي ذلك مع استمرار الولايات المتحدة في تكثيف الحشد العسكري في ، بالتوازي مع مواصلة المحادثات مع .



وفي هذا السياق، كشفت "تايمز أوف إسرائيل" عن رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في " " داخل إسرائيل.

