لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
بالصورة... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار إسرائيليّ
Lebanon 24
23-02-2026
|
10:24
photos
أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ طائرة عسكرية أميركية هبطت في
مطار بن غوريون
، للتزوّد بالوقود.
ونشرت القناة الإسرائيليّة صورة للطائرة، وهي في
المطار
الإسرائيليّ.
