تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بكين لطوكيو: راجعوا أخطاءكم

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:42
A-
A+
بكين لطوكيو: راجعوا أخطاءكم
بكين لطوكيو: راجعوا أخطاءكم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، الاثنين، السلطات اليابانية إلى "إعادة النظر في أخطائها وتصحيحها"، تعليقا على إعادة انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان، مع تأكيده أن الانتخابات "شأن داخلي ياباني".

وأشار إلى أن بكين تدعو طوكيو إلى الالتزام بروح الوثائق السياسية الصينية اليابانية الأربع والوفاء بالتزاماتها، وإظهار دعمها لأسس العلاقات بين البلدين عبر خطوات ملموسة.

وكانت تاكايتشي قد أُعيد انتخابها في 18 شباط من قبل البرلمان الياباني، بعد فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر.

ويأتي الموقف الصيني في ظل توتر سابق بين بكين وطوكيو على خلفية تصريحات مرتبطة بتايوان، فيما تؤكد الصين تمسكها بمبدأ "الصين الواحدة" كشرط أساسي في علاقاتها الدبلوماسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: الوقت لم يفت ليعي الجميع أخطاءهم ويعيدوا للوطن وحدته ويحافظوا معا على سيادته
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الإيراني: نأمل ألا يرتكب العدو أخطاء جديدة فقواتنا الجوية مستعدة للرد على التهديدات
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأربعين… هذه الأخطاء تفسد صفاء البشرة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطي

اليابانية

البرلمان

دبلوماسي

ديمقراطي

اليابان

الصينية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-23
Lebanon24
12:40 | 2026-02-23
Lebanon24
12:29 | 2026-02-23
Lebanon24
12:19 | 2026-02-23
Lebanon24
12:13 | 2026-02-23
Lebanon24
12:10 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24