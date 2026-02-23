بكين لطوكيو: راجعوا أخطاءكم

دعا المتحدث باسم الخارجية لين جيان، الاثنين، السلطات إلى "إعادة النظر في أخطائها وتصحيحها"، تعليقا على إعادة انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة لوزراء ، مع تأكيده أن الانتخابات "شأن داخلي ياباني".



وأشار إلى أن تدعو إلى الالتزام بروح الوثائق السياسية الصينية اليابانية الأربع والوفاء بالتزاماتها، وإظهار دعمها لأسس العلاقات بين البلدين عبر خطوات ملموسة.



وكانت تاكايتشي قد أُعيد انتخابها في 18 شباط من قبل الياباني، بعد فوز حزبها الليبرالي في انتخابات مجلس النواب مطلع الشهر.



ويأتي الموقف الصيني في ظل توتر سابق بين بكين وطوكيو على خلفية تصريحات مرتبطة بتايوان، فيما تؤكد تمسكها بمبدأ "الصين الواحدة" كشرط أساسي في علاقاتها الدبلوماسية.

