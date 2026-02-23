مشاهد من إيران.. تظاهرات تعمّ الجامعات لليوم الثالث على التوالي (فيديو)

تداوم تجمعات اعتراضی دانشجویان در نقاط مختلف؛ سومین روز متوالی اعتراض در دانشگاهها
به گزارش حال وش/ امروز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با سومین روز متوالی اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای مختلف کشور، دانشجویان دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی، مطالبات… pic.twitter.com/pQfYjWxSGj
— حال وش (@haalvsh) February 23, 2026
📹 تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد تجمع کردند و شعارهای بر علیه آشوبگری در دانشگاهها سردادند pic.twitter.com/wj62wWA8gb
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) February 23, 2026
