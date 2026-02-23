مشاهد من إيران.. تظاهرات تعمّ الجامعات لليوم الثالث على التوالي (فيديو)

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل الإحتجاجات في الجامعات .





وفي هذا السياق، أشارت مواقع إخبارية إيرانيّة، إلى أن احتجاجات وتجمعات طلابية أقيمت منذ ظهر اليوم الاثنين، في عدد من جامعات ایران.

وشملت التظاهرات جامعات ، وأمير كبير الصناعية، وشريف الصناعية، والزهراء.





في المقابل، شهدت جامعات أخرى في طهران ومشهد، تظاهرات طلابية مؤيدة للحكومة. (روسيا اليوم)

تداوم تجمعات اعتراضی دانشجویان در نقاط مختلف؛ سومین روز متوالی اعتراض در دانشگاه‌ها



به گزارش حال وش/ امروز دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با سومین روز متوالی اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور، دانشجویان دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی، مطالبات… pic.twitter.com/pQfYjWxSGj — حال وش (@haalvsh) February 23, 2026

📹 تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد



دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد تجمع کردند و شعارهای بر علیه آشوبگری در دانشگاه‌ها سردادند pic.twitter.com/wj62wWA8gb — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) February 23, 2026