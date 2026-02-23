تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
البرلمان الأوروبي يجمّد اتفاق التجارة مع واشنطن
Lebanon 24
23-02-2026
|
10:54
البرلمان
الأوروبي
، الاثنين، أعماله المتعلقة بالموافقة على اتفاقية التجارة بين
الاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة حتى إشعار آخر، بعد تهديدات جمركية متجددة من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وقال بيرند لانغ، رئيس
لجنة التجارة في
البرلمان الأوروبي، عبر منصة "X"، إن فريق التفاوض قرر تعليق العمل على التنفيذ القانوني لاتفاق "تيرنبيري" وتأجيل التصويت الذي كان مقررا.
وشدد لانغ على ضرورة توافر "الوضوح" و"اليقين القانوني" قبل المضي في أي خطوات جديدة.
وجاءت الخطوة بعد تصعيد
ترامب
حملته الجمركية بإعلانه رفع الرسوم العالمية من 10% إلى 15%، رغم حكم
المحكمة العليا
الأميركية ضد زياداته السابقة.
