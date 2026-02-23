البرلمان الأوروبي يجمّد اتفاق التجارة مع واشنطن

علّق ، الاثنين، أعماله المتعلقة بالموافقة على اتفاقية التجارة بين والولايات المتحدة حتى إشعار آخر، بعد تهديدات جمركية متجددة من الرئيس الأميركي .



وقال بيرند لانغ، رئيس البرلمان الأوروبي، عبر منصة "X"، إن فريق التفاوض قرر تعليق العمل على التنفيذ القانوني لاتفاق "تيرنبيري" وتأجيل التصويت الذي كان مقررا.



وشدد لانغ على ضرورة توافر "الوضوح" و"اليقين القانوني" قبل المضي في أي خطوات جديدة.



وجاءت الخطوة بعد تصعيد حملته الجمركية بإعلانه رفع الرسوم العالمية من 10% إلى 15%، رغم حكم الأميركية ضد زياداته السابقة.

