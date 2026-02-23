تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مستوطنون يحرقون مدخل مسجد "أبو بكر الصديق" قرب نابلس.. ويكتبون شعارات مسيئة

Lebanon 24
23-02-2026 | 11:11
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد أبو بكر الصديق قرب نابلس.. ويكتبون شعارات مسيئة
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد أبو بكر الصديق قرب نابلس.. ويكتبون شعارات مسيئة photos 0
أفادت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا فجر الاثنين مسجد "أبو بكر الصديق" في بلدة تل قرب نابلس، حيث أشعلوا النار عند المدخل ورشوا عبارات مسيئة على الجدران، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إن المصلين الذين وصلوا لصلاة الفجر وجدوا أضرارًا وحريقًا عند مدخل المسجد، مع زجاج مكسور وآثار دخان أسود. كما نقلت عن أحد السكان أن كاميرات المراقبة أظهرت شخصين يحملان بنزينًا وعلبة طلاء بخاخ قبل فرارهما بعد دقائق.

وبحسب الرواية المحلية، تضمنت الكتابات عبارات مسيئة للنبي محمد، إضافة إلى شعارات من نوع "انتقام" و"ثمن باهظ".

وأشارت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن المستوطنين خربوا أو هاجموا 45 مسجدًا في الضفة الغربية خلال العام الماضي، بينما وقع الهجوم الأخير في بداية شهر رمضان.

من جهتهما، أعلن الجيش والشرطة الإسرائيليان أنهما تحركا إلى الموقع ويبحثان عن المشتبه بهم، مع إدانة الجيش للاعتداء على المؤسسات الدينية.

كما يأتي الحادث وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ أوردت "أسوشيتد برس" أرقامًا للجيش الإسرائيلي تشير إلى 867 هجومًا في عام 2025، بزيادة 27% عن عام 2024.
الضفة الغربية

وزارة الشؤون

الفلسطينية

الإسرائيلي

الدينية

أبو بكر

إسرائيل

من جهته

