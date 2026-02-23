بالفيديو.. حادث حافلة مروّع في نيبال

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم، بينهم مواطن بريطاني يبلغ 24 عاما، وأصيب 25 آخرون بجروح، إثر سقوط حافلة مكتظة من طريق بريثفي السريع في نيبال على منحدر جبلي قرب نهر تريشولي.



وتجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.



وتعد حوادث الحافلات شائعة على الطرق الضيقة في نيبال.

