تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 12:13
A-
A+
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان للسفر إلى جنيف خلال الأسبوع الجاري، لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع إيران يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف للتوصل إلى اتفاق نووي، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.

ورغم المحاولات الدبلوماسية الجارية بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، أشارت الوكالة إلى أن احتمالية تنفيذ ضربات أميركية ضد طهران لا تزال قائمة؛ حيث تواصل واشنطن حشد قواتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملتي طائرات ومقاتلات وطائرات تزويد بالوقود، لتعزيز الردع العسكري بالتوازي مع المسار التفاوضي الذي يقوده كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومبعوثه الخاص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنير قبل مباحثات جنيف
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مفاوضات جنيف بشأن إيران الثلاثاء ستضم ويتكوف وكوشنير من الجانب الأميركي وعراقجي من الجانب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بديل الخيار العسكري.. هل تنجح أنقرة في نزع فتيل "الانفجار" مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 22:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

دونالد ترمب

دبلوماسي

بلومبرغ

دونالد

واشنطن

طهران

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-02-23
Lebanon24
15:03 | 2026-02-23
Lebanon24
14:47 | 2026-02-23
Lebanon24
14:42 | 2026-02-23
Lebanon24
14:35 | 2026-02-23
Lebanon24
14:32 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24