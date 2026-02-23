تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
23-02-2026
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "
بلومبرغ
"، أن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان للسفر إلى
جنيف
خلال الأسبوع الجاري، لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع
إيران
يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة وسط جهود دبلوماسية مكثفة تهدف للتوصل إلى اتفاق نووي، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية.
ورغم المحاولات الدبلوماسية الجارية بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، أشارت الوكالة إلى أن احتمالية تنفيذ ضربات أميركية ضد
طهران
لا تزال قائمة؛ حيث تواصل
واشنطن
حشد قواتها في
الشرق الأوسط
، بما في ذلك نشر حاملتي طائرات ومقاتلات وطائرات تزويد بالوقود، لتعزيز الردع العسكري بالتوازي مع المسار التفاوضي الذي يقوده كوشنر، صهر الرئيس
دونالد ترمب
ومبعوثه الخاص.
