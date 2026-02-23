إدانة جديدة في قضية دار أيتام بريطانية.. اعتداءات جنسية على أطفال امتدت لعقود

خلصت هيئة محلفين إلى أن "93 عاما"، المدير السابق لدار "سكيركوت لودج" في هاليفاكس، ارتكب اعتداءات جنسية بحق أربع فتيات وصبيين بين 1976 و1994.



وجرت في محكمة برادفورد "محاكمة للوقائع" بعدما اعتُبر فيليبس غير لائق للمثول أمام المحكمة، في قضايا شملت الاغتصاب والاعتداء غير اللائق وأفعالا فاضحة بحق أطفال.



وأدينت ليندا برونينغ "66 عاما" بالاعتداء الجنسي على صبي، ومساعدة فيليبس في الاعتداء على صبي آخر خلال الثمانينيات والتسعينيات، على أن يصدر الحكم عليها في نيسان، بعدما أُبلغت بأنها تواجه عقوبة سجن طويلة.



واستمعت المحكمة إلى أن فيليبس، الذي تولى إدارة الدار منذ افتتاحها عام 1976، كان يتمتع بوصول غير مقيّد إلى جميع المرافق، بينها غرف نوم الأطفال، واستغل سلطته لعزل أطفال محددين واستهدافهم.



كما قيل إن أطفالا حُرموا من الطعام ومصروف الجيب وهُددوا بحرمانهم من الزيارات العائلية، فيما كان بعضهم يهرب بعد الاعتداءات، قبل أن تعيدهم الشرطة إلى الدار.



ووصفت برونينغ بأنها كانت تمارس الإيذاء الجسدي والإذلال، واعتبرت هيئة المحلفين أنها اعتدت على صبي وسهّلت اعتداء فيليبس على طفل آخر، بينها واقعة ساعدت فيها عبر تقييد طفل كان بين 9 و13 عاما.



وخلال المحاكمة، قالت ليز، التي تنازلت عن حقها في إخفاء الهوية، إنها تعرضت لاعتداءات جنسية من فيليبس في التسعينيات داخل مكتبه، مشيرة إلى أنها بدأت تتغيب عن المدرسة أملا في تفادي استهدافها.



كما وصف كريس وايلد، وهو مقيم سابق في الدار لم يكن ضحية اعتداء جنسي، المكان بأنه "بيت رعب"، وقال إن عددا من أصدقائه هناك انتحروا لاحقا، مطالبا بتحقيقات أوسع واعتذار علني.



وكان فيليبس قد أُدين سابقا عام 2001 بالاعتداء غير اللائق على ثماني فتيات في الدار نفسها خلال السبعينيات والثمانينيات، وصدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات.



وسبق أن حققت جمعية "NSPCC" عام 1994 في مزاعم إساءة داخل الدار، وتوصلت إلى استخدام قوة مفرطة وحرمان أطفال من الطعام والنوم.



وبعد صدور أحكام هيئة المحلفين، قالت الجمعية إن فيليبس وبرونينغ شنّا "حملة مروعة" من الإساءة ضد أطفال ضعفاء، وإنهما استغلاهم وساهما في إسكات الضحايا لسنوات. (BBC)

