Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عن اختطاف مادورو وضربة إيران.. مقارنة أميركية وهذه النتيجة

Lebanon 24
23-02-2026 | 11:23
عن اختطاف مادورو وضربة إيران.. مقارنة أميركية وهذه النتيجة
عن اختطاف مادورو وضربة إيران.. مقارنة أميركية وهذه النتيجة photos 0
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً جديداً قارنت فيه بين عملية عسكرية أميركية مُرتقبة ضد إيران من جهة وعملية اختطاف الجيش الأميركي لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري.
 
 
التقرير يقول إن أي تحركّ ضد إيران سيكون أكثر تعقيداً بكثير من العملية التي طالت مادورو، وربما يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد.


وفي الواقع، فإن إيران تمتلك ترسانة عسكرية واسعة، تشمل صواريخ باليستية متوسطة المدى قادرة على الوصول إلى أكثر من 1200 ميل، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة مُضادة للسفن، كما أنها تدير شبكة من الوكلاء الإقليميين في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان، الذين يمكن أن ينفذوا هجمات مضادة على القوات الأميركية وحلفائها.


وفي السياق، قالت سانام وكيل من معهد تشاتام هاوس: "تتمثل استراتيجية طهران في التصعيد السريع وتصدير عدم الاستقرار في جبهات متعددة بحيث يتم توزيع التكلفة والألم". 


بدوره، أكد علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية أن إيران وجماعاتها الوكيلة ستتحد إذا شعرت بأن النظام مهدد، ما قد يوسع نطاق الصراع إلى ما وراء الحدود الإيرانية.


في المقابل، كانت سماء فنزويلا غير محمية نسبياً قبل العملية الأمريكية، ما سمح بتنفيذ مهمة سريعة لإنقاذ أو القبض على نيكولاس مادورو وزوجته خلال ساعتين تقريباً.


أما إيران، فهي دولة دينية يحكمها المرشد الأعلى المدعوم من الحرس الثوري، مع بنية قيادة متجذرة ومعقدة، مما يجعل أي محاولة لإزاحة النظام عملية صعبة للغاية. كذلك، فإنَّ إيران قد تستهدف المدن الرئيسية في إسرائيل، حيث بدأ مخزون الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في النفاد بعد أكثر من عامين من مواجهة هجمات حماس وحزب الله؛ وهذا يجعل احتمال وقوع خسائر أمريكية أو في صفوف حلفاء واشنطن أمرًا مرتفعًا، وفقًا لتقديرات الخبراء.


وإزاء ذلك، فقد أكد الخبراء أن أي مناورة عسكرية أو هجوم مضاد إيراني في المضيق قد يوقف حركة السفن التجارية، ما يضر بالاقتصاد العالمي، فضلاً عن محدودية قدرة إيران على تصدير نفطها إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين إذا تم إغلاق المضيق.
 

وعليه، يظهر أنّ مهاجمة إيران لا تشبه العملية الأميركية في فنزويلا؛ فهي قد تؤدي إلى صراع طويل الأمد، وتخلق جبهات متعددة في الشرق الأوسط، وتسبب اضطرابات اقتصادية عالمية، مع احتمال سقوط ضحايا أميركيين وعواقب سياسية كبيرة، خصوصاً في عام الانتخابات الرئاسية.

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إيران على

الإيرانية

حزب الله

