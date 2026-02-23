تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هاجمت منها العراق.. رئيس وزراء يعطي ترامب الضوء الاخضر لمهاجمة إيران من أراضيه
Lebanon 24
23-02-2026
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس وزراء حكومة تشاغوس ميسلي ماندرين منح
الولايات المتحدة
الإذن باستخدام قاعدة دييغو غارسيا لضرب
إيران
، في حال قررت
واشنطن
اتخاذ إجراء عسكري، حسب وسائل إعلام بريطانية.
وقال ماندرين من جزر تشاغوس: "هذه أوقات خطيرة، لذا يجب أن أكون واضحاً تماماً. إذا قررت الولايات المتحدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء للدفاع عن النظام الدولي، فإننا، بصفتنا الحكومة المنتخبة لهذه الجزر، نمنح إذننا باستخدام دييغو غارسيا في الدفاع عن السلام، الذي يتم تحقيقه من خلال القوة".
وأرخبيل تشاغوس وتسميه
بريطانيا
"إقليم المحيط الهندي
البريطاني
"، هو عبارة عن جزر عدة تقع في نقطة إستراتيجية وسط المحيط الهندي، استعمرتها بريطانيا عام 1814، وأجّرتها للولايات المتحدة الأميركية، التي أنشأت فيها قاعدة دييغو غارسيا الجوية، وتطالب
جمهورية
موريشيوس
الأفريقية
باستعادة الأرخبيل.
وتُعد دييجو جارسيا واحدة من أهم الأصول الخارجية الأميركية – وأكثرها سرية – إذ ساعدت في شن غزوين للعراق، وكانت بمثابة نقطة هبوط حيوية للقاذفات التي تقوم بمهام عبر آسيا، كما جرى ربطها بجهود التسليم
الأمريكية
.
يقع أرخبيل تشاغوس وسط المحيط الهندي، جنوب شبه القارة الهندية، ويبعد نحو 2200 كيلومتر شمال شرق
جزيرة
موريشيوس، و500 كيلومتر عن جنوب جزر المالديف.
تبلغ مساحته نحو 60 كيلومترا مربعا. ويتميز الأرخبيل بموقعه الإستراتيجي بين خطي طول 71-73° شرقا وخطي عرض 4.5-7.5° جنوبا، ويتسم بأنه بعيد عن مسار العواصف والأعاصير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟
Lebanon 24
هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟
23/02/2026 22:18:27
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات على روسيا
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات على روسيا
23/02/2026 22:18:27
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"أكسيوس": الكونغرس الأميركي يتجه لمنح ترامب ما يعادل الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
23/02/2026 22:18:27
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عون أعطى الضوء الأخضر لـ"التأجيل التقني"
Lebanon 24
عون أعطى الضوء الأخضر لـ"التأجيل التقني"
23/02/2026 22:18:27
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمريكية
الأفريقية
البريطاني
بريطانيا
جمهورية
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
Lebanon 24
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
15:07 | 2026-02-23
23/02/2026 03:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
Lebanon 24
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
15:03 | 2026-02-23
23/02/2026 03:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
Lebanon 24
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
14:47 | 2026-02-23
23/02/2026 02:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
Lebanon 24
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
14:35 | 2026-02-23
23/02/2026 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنير الى جنيف.. هل ينجحان في نزع فتيل الحرب؟
12:13 | 2026-02-23
23/02/2026 12:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:07 | 2026-02-23
هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا
15:03 | 2026-02-23
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
14:47 | 2026-02-23
طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"
14:42 | 2026-02-23
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:35 | 2026-02-23
المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات
14:32 | 2026-02-23
محلّل يتحدّث عن "هجوم إيران".. إليكم ما توقعه
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 22:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24