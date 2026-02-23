هاجمت منها العراق.. رئيس وزراء يعطي ترامب الضوء الاخضر لمهاجمة إيران من أراضيه

أعلن رئيس وزراء حكومة تشاغوس ميسلي ماندرين منح الإذن باستخدام قاعدة دييغو غارسيا لضرب ، في حال قررت اتخاذ إجراء عسكري، حسب وسائل إعلام بريطانية.



وقال ماندرين من جزر تشاغوس: "هذه أوقات خطيرة، لذا يجب أن أكون واضحاً تماماً. إذا قررت الولايات المتحدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء للدفاع عن النظام الدولي، فإننا، بصفتنا الحكومة المنتخبة لهذه الجزر، نمنح إذننا باستخدام دييغو غارسيا في الدفاع عن السلام، الذي يتم تحقيقه من خلال القوة".

وأرخبيل تشاغوس وتسميه "إقليم المحيط الهندي "، هو عبارة عن جزر عدة تقع في نقطة إستراتيجية وسط المحيط الهندي، استعمرتها بريطانيا عام 1814، وأجّرتها للولايات المتحدة الأميركية، التي أنشأت فيها قاعدة دييغو غارسيا الجوية، وتطالب موريشيوس باستعادة الأرخبيل.

وتُعد دييجو جارسيا واحدة من أهم الأصول الخارجية الأميركية – وأكثرها سرية – إذ ساعدت في شن غزوين للعراق، وكانت بمثابة نقطة هبوط حيوية للقاذفات التي تقوم بمهام عبر آسيا، كما جرى ربطها بجهود التسليم .



يقع أرخبيل تشاغوس وسط المحيط الهندي، جنوب شبه القارة الهندية، ويبعد نحو 2200 كيلومتر شمال شرق موريشيوس، و500 كيلومتر عن جنوب جزر المالديف.



تبلغ مساحته نحو 60 كيلومترا مربعا. ويتميز الأرخبيل بموقعه الإستراتيجي بين خطي طول 71-73° شرقا وخطي عرض 4.5-7.5° جنوبا، ويتسم بأنه بعيد عن مسار العواصف والأعاصير.