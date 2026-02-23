ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً كشفت فيه، نقلاً عن مصادر تحدث مع الرئيس الأميركي ، أن الأخير يميلُ إلى إصدار أوامر بشنّ ضربة عسكرية على .



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "من بين الدوافع التي جرّت إلى هذا التوجه هو خطة اغتياله التي أمر بها المُرشد علي خامنئي"، وأضاف: "ترى المصادر نفسها أن ترامب يدعو إلى هجوم محدود أو مُوجّه على غرار العملية المحدودة التي نفذتها الأميركية ضد إيران خلال شهر حزيران الماضي، على أمل أن يدفع ذلك إيران إلى قبول مطالبه في المفاوضات".





وقالت الصحيفة إنه "في حال لم يُجدِ الهجوم المحدود نفعاً، وفي حال استمرّ الإيرانيون في الإصرار على رفض الشروط الأميركية، فسيسعى ترامب إلى سحق إيران وإضعاف النظام، بدلاً من اللجوء إلى إجراء حاسم وسريع"، وأضافت: "لقد أقنعه الجيش الأميركي بأن الإطاحة بالنظام عسكرياً أمر غير واقعي، ولذا عليه التفكير في استراتيجية السحق مع حشد الجماهير للخروج إلى الشوارع".





وسبق أن قالت مصادر أميركية إنّ "ترامب قرّر شن حملة ساحقة تستمر لأسابيع بدلاً من ضربة قصيرة وقوية وحاسمة، لأن البنتاغون وخبراء الجيش الأميركي، بالإضافة إلى نتنياهو وكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين سافروا إلى ، أقنعوه بأن عملية قصيرة، مهما كانت قوتها، لن تحقق أيًا من الأهداف".





وأفادت مصادر تحدثت مع الرئيس الأميركي بأن قطر وتركيا تمارسان ضغوطاً عليه لعدم شنّ هجوم قوي، وكذلك بعض المصادر المقربة منه التي تحثه على عدم الهجوم ومواصلة الحوار الدبلوماسي.





وأعربت المصادر عن قلقها من أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع إيران سيقتصر على الأسلحة النووية فقط، دون التطرق إلى الصواريخ الباليستية والوكلاء، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه إشكالي للغاية من وجهة نظر .