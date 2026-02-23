تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جنوب أفريقيا تصادق على اعتماد السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل

Lebanon 24
23-02-2026 | 13:16
جنوب أفريقيا تصادق على اعتماد السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل
صادقت  جنوب أفريقيا على اعتماد سفير أمريكي جديد لديها، هو برنت بوزيل الذي سبق أن وجّه انتقادات لها، بحسب ما أفادت وزارة خارجيتها الاثنين، بعد أشهر من التوتر مع واشنطن.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد وافقنا عليه"، في إشارة الى بوريل البالغ 70 عاما.

ومن المقرر أن يقدّم أوراق اعتماده رسميا إلى الرئيس سيريل رامابوزا، خلال مراسم ستقام في نيسان.

وسرت شكوك حول تعيين سفير  أمريكي جديد بعدما طردت واشنطن سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول في آذار ، من دون أن يُعيّن بديل له حتى الآن.

وما عزّز هذه الشكوك، طرد جنوب أفريقيا القائم بالأعمال الإسرائيلي في أواخر كانون الثاني.

وتوجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات مستمرة لبريتوريا، وتتهمها باضطهاد المزارعين ذوي البشرة البيضاء، وتلومها لرفع دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب الحرب في غزة.
