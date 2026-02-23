جنوب أفريقيا تصادق على اعتماد السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل

صادقت جنوب على اعتماد سفير جديد لديها، هو برنت بوزيل الذي سبق أن وجّه انتقادات لها، بحسب ما أفادت وزارة خارجيتها الاثنين، بعد أشهر من التوتر مع .



وقال مصدر في لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد وافقنا عليه"، في إشارة الى بوريل البالغ 70 عاما.



ومن المقرر أن يقدّم أوراق اعتماده رسميا إلى الرئيس سيريل رامابوزا، خلال مراسم ستقام في نيسان.



وسرت شكوك حول تعيين سفير أمريكي جديد بعدما طردت واشنطن سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول في آذار ، من دون أن يُعيّن بديل له حتى الآن.



وما عزّز هذه الشكوك، طرد جنوب أفريقيا القائم بالأعمال في أواخر كانون الثاني.



وتوجه إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات مستمرة لبريتوريا، وتتهمها باضطهاد المزارعين ذوي البشرة البيضاء، وتلومها لرفع دعوى إبادة جماعية ضد أمام محكمة العدل الدولية بسبب الحرب في غزة.



