أدلة جديدة تكشف علاقة ماندلسون برجال الأعمال المثير للجدل إبستين

أوقفت الشرطة ، اليوم الاثنين، الوزير والسفير السابق بيتر ماندلسون، في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بتسريبه معلومات حساسة إلى جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.



وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته "فرانس برس"، أن عناصرها "أوقفوا رجلا يبلغ 72 عاما للاشتباه في تقصيره في أداء مهامه الرسمية"، من دون أن تفصح عن اسم المشتبه به، كما جرت العادة في المتحدة.



وعرضت محطتا " " و" " مشاهد لبيتر ماندلسون، البالغ من العمر 72 عاما، وهو يغادر منزله في وسط برفقة رجل وامرأة اقتاداه إلى سيارة مدنية.



ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر أزمة سياسية بسبب قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى عام 2024، وسط تساؤلات حول صلته برجل الأعمال الأمريكي إبستين.



وظهرت أدلة جديدة، أخيرًا، حول علاقة ماندلسون بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، ما نكأ جرحا قديما عانى منه ستارمر وحزب العمال. (ارم نيوز)

