تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أدلة جديدة تكشف علاقة ماندلسون برجال الأعمال المثير للجدل إبستين

Lebanon 24
23-02-2026 | 14:06
A-
A+

أدلة جديدة تكشف علاقة ماندلسون برجال الأعمال المثير للجدل إبستين
أدلة جديدة تكشف علاقة ماندلسون برجال الأعمال المثير للجدل إبستين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، الوزير والسفير السابق بيتر ماندلسون، في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بتسريبه معلومات حساسة إلى جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته "فرانس برس"، أن عناصرها "أوقفوا رجلا يبلغ 72 عاما للاشتباه في تقصيره في أداء مهامه الرسمية"، من دون أن تفصح عن اسم المشتبه به، كما جرت العادة في المملكة المتحدة.

وعرضت محطتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" مشاهد لبيتر ماندلسون، البالغ من العمر 72 عاما، وهو يغادر منزله في وسط لندن برفقة رجل وامرأة اقتاداه إلى سيارة مدنية.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة سياسية بسبب قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة عام 2024، وسط تساؤلات حول صلته برجل الأعمال الأمريكي إبستين.

وظهرت أدلة جديدة، أخيرًا، حول علاقة ماندلسون بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، ما نكأ جرحا قديما عانى منه ستارمر وحزب العمال. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل مسلسل نادين نسيب نجيم الرمضاني.. هل له علاقة بالفيديو المُثير للجدل الذي انتشر في الرياض؟
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محتوى "Grokipedia" المثير للجدل يغزو OpenAI
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد ملف إبستين.. شريكته ستُدلي بشهادتها أمام الكونغرس!
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حزب العمال

سكاي نيوز

البريطاني

بي بي سي

المملكة

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-02-23
Lebanon24
16:30 | 2026-02-23
Lebanon24
16:29 | 2026-02-23
Lebanon24
16:17 | 2026-02-23
Lebanon24
16:16 | 2026-02-23
Lebanon24
16:04 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24