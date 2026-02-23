الاتحاد الأوروبي يبحث التوصل لتوافق حول رفع العقوبات عن فنزويلا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في كالاس الاثنين أنها ستقترح على رفع المفروضة على رئيسة بالوكالة ديلسي .



وقالت كالاس للصحافيين: "سنرى ما إذا كنا سنتوصل إلى توافق في الآراء. لا نعلم ذلك بعد"، حسبما أوردت "فرانس برس".



وكانت ديلسي رودريغيز كشفت الجمعة الماضية، عن النهج الذي ستتبعه خلال المرحلة المقبلة في البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس السابق .



وقالت ديلسي رودريغيز، خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي: "اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلاً وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع".





