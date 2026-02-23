السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وبحث في ملفات المنطقة

عقد وولي السعودي جلسة مباحثات في مدينة جدة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على التطور الكبير الذي تشهده الروابط الأخوية بين البلدين، معربين عن تطلعهما للارتقاء بالتعاون إلى أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وفي الشأن الفلسطيني، شدد اللقاء على ضرورة الأطراف كافة باتفاق وقف الحرب في وتنفيذ خطة السلام الأميركية، مع المطالبة بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل والبدء الفوري في ، وجدد الزعيمان رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الحل الجذري يكمن في عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية خفض التصعيد في المنطقة ودعم الحلول السلمية عبر الحوار، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، تعزيزاً للتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.



