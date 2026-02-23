تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وبحث في ملفات المنطقة

Lebanon 24
23-02-2026 | 14:27
السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وبحث في ملفات المنطقة
السيسي وبن سلمان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وبحث في ملفات المنطقة photos 0
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات في مدينة جدة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأكد الجانبان على التطور الكبير الذي تشهده الروابط الأخوية بين البلدين، معربين عن تطلعهما للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد اللقاء على ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ خطة السلام الأميركية، مع المطالبة بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل والبدء الفوري في إعادة الإعمار، وجدد الزعيمان رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الحل الجذري يكمن في عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين.
 
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية خفض التصعيد في المنطقة ودعم الحلول السلمية عبر الحوار، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، تعزيزاً للتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

