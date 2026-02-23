المكسيك تواجه تصعيداً عنيفاً بعد القضاء على زعيم كارتل المخدرات

أعلنت السلطات المكسيكية أن 74 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بما في ذلك 25 من عناصر ، في أعقاب العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل زعيم كارتل خالسيكو "إل مينشو" وما ترتب عليها من أعمال عنف.



وحاول جنود الأحد اعتقال زعيم عصابة المخدرات، واسمه بالكامل نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، في ولاية الغربية، بحسب "د.ب.أ".



وقد أصيب أوسيجيرا وتوفي أثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي.



وأثارت العملية رد فعل عنيفا من جانب عصابات المخدرات.



ونشرت 2500 جندي إضافيين في غرب البلاد بهدف التصدي لموجة العنف التي أعقبت مقتل "إل مينتشو" الأحد.



وقالت الرئيسة كلاوديا في مؤتمر صحافي إن الأولوية لحماية السكان.

