طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"

رفعت طهران نبرة تحذيراتها غداة إعلان الرئيس الأميركي دراسة توجيه ضربات عسكرية محدودة ضدها، حيث شدد نائب ، كاظم غريب آبادي، من جنيف، على أن الأعداء قد يبدأون الحرب لكنهم لن يحددوا نهايتها، مؤكداً أن آثارها ستتجاوز طرفي النزاع.

وبينما تمسكت بحقها في الطاقة النووية السلمية كخيار غير قابل للتفاوض، أكدت على لسان متحدثها إسماعيل بقائي أنه "لا توجد ضربة محدودة"، معتبرة أي مساس بأراضيها عدواناً سيواجَه بردّ قاصم، ونافية في الوقت ذاته وجود أي "اتفاق مؤقت" في المفاوضات الجارية.



ميدانياً، تواصل حشد قواتها في للضغط على طهران قبيل جولة مفاوضات مرتقبة الخميس المقبل، يقودها عن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وعن الجانب الإيراني عباس عراقجي.

وفي حين يطالب بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في كايا كالاس إلى ضرورة انتهاج الحل الدبلوماسي لتجنب حرب جديدة في المنطقة.

ومع تصاعد قرع طبول الحرب، توالت الدعوات الدولية لمغادرة الرعايا الأجانب من إيران، حيث حثت الهند والسويد وأستراليا ودول أخرى مواطنيها على الرحيل الفوري، وسط حالة تأهب قصوى للقوات الإيرانية.





