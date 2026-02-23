تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طهران تتحدّى ترامب: سنرد بقوة على أي عدوان ولا توجد "ضربة محدودة"

Lebanon 24
23-02-2026 | 14:47
رفعت طهران نبرة تحذيراتها غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دراسة توجيه ضربات عسكرية محدودة ضدها، حيث شدد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، من جنيف، على أن الأعداء قد يبدأون الحرب لكنهم لن يحددوا نهايتها، مؤكداً أن آثارها ستتجاوز طرفي النزاع.
 
وبينما تمسكت إيران بحقها في الطاقة النووية السلمية كخيار غير قابل للتفاوض، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها إسماعيل بقائي أنه "لا توجد ضربة محدودة"، معتبرة أي مساس بأراضيها عدواناً سيواجَه بردّ قاصم، ونافية في الوقت ذاته وجود أي "اتفاق مؤقت" في المفاوضات الجارية.

ميدانياً، تواصل الولايات المتحدة حشد قواتها في الشرق الأوسط للضغط على طهران قبيل جولة مفاوضات مرتقبة الخميس المقبل، يقودها عن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وعن الجانب الإيراني عباس عراقجي.
 
وفي حين يطالب البيت الأبيض بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى ضرورة انتهاج الحل الدبلوماسي لتجنب حرب جديدة في المنطقة.
 
ومع تصاعد قرع طبول الحرب، توالت الدعوات الدولية لمغادرة الرعايا الأجانب من إيران، حيث حثت الهند والسويد وأستراليا ودول أخرى مواطنيها على الرحيل الفوري، وسط حالة تأهب قصوى للقوات الإيرانية.


