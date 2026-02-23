جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية

دعا جاسم البديوي، لمجلس التعاون لدول العربية، ، إلى سحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى التي تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية ، لما احتوته تلك الإحداثيات والخريطة من مساس بسيادة دولة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك "فشت القيد" و"فشت العيج".



وأشار البديوي، في بيان صحفي اليوم نشره موقع "مجلس التعاون"، إلى أهمية الاحتكام لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه والموضوعات.



وأكد ما جاء في البيان الختامي الصادر عن لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ46 على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





وقال البديوي إن مجلس التعاون والعراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشيرا إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين.



وأعرب عن تطلعه إلى أن يبادر العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة.



