عربي-دولي

هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا

Lebanon 24
23-02-2026 | 15:07
ذكر تلفزيون سوريا، نقلا عن مراسله، اليوم الاثنين، أن عنصرًا من الجيش السوري قُتل في هجوم لمجهولين في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور.

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أيضًا، مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن 4 من عناصر الأمن الداخلي قتلوا في الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السباهية غربي مدينة الرقة.

على صعيد متصل، أعلن تنظيم داعش، السبت الماضي، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادًا من الجيش السوري في شمالي وشرقي البلاد، في الوقت الذي أشار فيه التنظيم المتشدد إلى ما وصفه بمرحلة جديدة من العمليات ضد القيادة السورية. 

 
اليوم ستغادر آخر قافلة من عناصر داعش من شمال شرقي سوريا نحو العراق (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوري: "قسد" أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: التغيير المفاجئ في موازين القوى شمال سوريا أدى لزعزعة الأمن في مخيمات داعش
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"قسد": اعتقلنا عنصرا من تنظيم داعش في عملية مشتركة مع التحالف الدولي في ريف الرقة شمال شرقي سوريا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء السورية (سانا)

السورية (سانا)

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

تلفزيون سوريا

الجيش السوري

مدينة الرقة

دير الزور

Lebanon24
16:47 | 2026-02-23
Lebanon24
16:30 | 2026-02-23
Lebanon24
16:29 | 2026-02-23
Lebanon24
16:17 | 2026-02-23
Lebanon24
16:16 | 2026-02-23
Lebanon24
16:04 | 2026-02-23
