هجوم لتنظيم داعش يودي بحياة 4 من عناصر الأمن شمال سوريا

ذكر ، نقلا عن مراسله، اليوم الاثنين، أن عنصرًا من قُتل في هجوم لمجهولين في مدينة الميادين بمحافظة .واليوم الاثنين، أعلنت ، أيضًا، مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد.وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء إن 4 من عناصر الأمن الداخلي قتلوا في الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السباهية غربي .على صعيد متصل، أعلن تنظيم داعش، السبت الماضي، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادًا من الجيش السوري في شمالي وشرقي البلاد، في الوقت الذي أشار فيه التنظيم المتشدد إلى ما وصفه بمرحلة جديدة من العمليات ضد القيادة السورية.