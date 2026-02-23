تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السعودية و20 دولة ومنظمة تدين توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية
Lebanon 24
23-02-2026
|
15:36
photos
أصدر وزراء خارجية
المملكة العربية السعودية
و19 دولة أخرى، بمشاركة الأمينين العامين لجامعة
الدول العربية
ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات القرارات
الإسرائيلية
الأخيرة الرامية لتوسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات، التي شملت إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ"أراضي دولة" وتسريع الاستيطان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات
مجلس الأمن
والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، محذرين من أنها تهدف إلى فرض "ضم فعلي" يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، ووضع حد لعنف المستوطنين ضد
الفلسطينيين
ومحاسبة المسؤولين عنه، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والوصاية الهاشمية عليها.
كما دعا الوزراء
إسرائيل
إلى الإفراج الفوري عن أموال المقاصة
الفلسطينية
المحتجزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، مؤكدين التزامهم الراسخ بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 كسبيل وحيد لتحقيق التعايش والاندماج الإقليمي.
