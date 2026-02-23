السعودية و20 دولة ومنظمة تدين توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أصدر وزراء خارجية و19 دولة أخرى، بمشاركة الأمينين العامين لجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات القرارات الأخيرة الرامية لتوسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات، التي شملت إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ"أراضي دولة" وتسريع الاستيطان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، محذرين من أنها تهدف إلى فرض "ضم فعلي" يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.



وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، ووضع حد لعنف المستوطنين ضد ومحاسبة المسؤولين عنه، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والوصاية الهاشمية عليها.

كما دعا الوزراء إلى الإفراج الفوري عن أموال المقاصة المحتجزة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، مؤكدين التزامهم الراسخ بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 كسبيل وحيد لتحقيق التعايش والاندماج الإقليمي.









