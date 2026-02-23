في اتصال هاتفي.. بن زايد وعراقجي يبحثان ملفات المنطقة والمفاوضات

تلقى الله بن زايد آل ، نائب ، اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء (وام).



وخلال الاتصال، تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر المبارك، كما شدد الشيخ بن زايد على الأهمية البالغة لنجاح المحادثات الجارية بين وإيران، مؤكداً أن نجاح هذه المفاوضات من شأنه الإسهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم السلام الدولي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الازدهار.







