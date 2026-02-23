فرنسا "تؤدب" سفير ترامب.. أزمة دبلوماسية تضرب أركان باريس

أعلنت السلطات عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية عقابية بحق سفير لدى ، المعين من قبل ، وذلك في أعقاب تغيبه عن استدعاء رسمي وجهته له الفرنسية.

ووجهت مصادر دبلوماسية فرنسية انتقادات حادة للسفير، مشيرة إلى أنه "لا يفهم مهامه" الدبلوماسية ولا الأصول المتبعة في التعامل بين الدول الحليفة، مما تسبب في أزمة بروتوكولية غير مسبوقة.



ورأت الخارجية الفرنسية في سلوك السفير استخفافاً بالأعراف الدبلوماسية، خاصة بعد تجاهله الحضور لمناقشة ملفات عالقة وحساسة بين وباريس.

وتأتي هذه "العقوبة" الفرنسية، التي قد تشمل تقليص مستوى التواصل معه أو تجميد بعض اللقاءات الرسمية، كرسالة حازمة لإدارة بضرورة احترام القواعد الدولية، في ظل توتر متصاعد في العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وتصادم في الرؤى السياسية حول عدة ملفات دولية.



