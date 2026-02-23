تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فرنسا "تؤدب" سفير ترامب.. أزمة دبلوماسية تضرب أركان باريس

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:04
فرنسا تؤدب سفير ترامب.. أزمة دبلوماسية تضرب أركان باريس
أعلنت السلطات الفرنسية عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية عقابية بحق سفير الولايات المتحدة لدى باريس، المعين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب تغيبه عن استدعاء رسمي وجهته له وزارة الخارجية الفرنسية.
 
ووجهت مصادر دبلوماسية فرنسية انتقادات حادة للسفير، مشيرة إلى أنه "لا يفهم مهامه" الدبلوماسية ولا الأصول المتبعة في التعامل بين الدول الحليفة، مما تسبب في أزمة بروتوكولية غير مسبوقة.

ورأت الخارجية الفرنسية  في سلوك السفير استخفافاً بالأعراف الدبلوماسية، خاصة بعد تجاهله الحضور لمناقشة ملفات عالقة وحساسة بين واشنطن وباريس.
 
وتأتي هذه "العقوبة" الفرنسية، التي قد تشمل تقليص مستوى التواصل معه أو تجميد بعض اللقاءات الرسمية، كرسالة حازمة لإدارة ترامب بضرورة احترام القواعد الدولية، في ظل توتر متصاعد في العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وتصادم في الرؤى السياسية حول عدة ملفات دولية.

