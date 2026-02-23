شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" المتشددة على قرية في شمال شرقي .



وقال سكان محليون، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأحرقت عدة منازل في هجوم شنه مسلحو الجماعة على القرية، بحسب وكالة " ".



وقال أحد السكان، يدعى بوجي محمد، إن مسلحين على دراجات نارية اقتحموا قرية جوجبا بعد صلاة فجر أمس الأحد، وأطلقوا النار على السكان في أثناء فرارهم، لافتًا إلى أن ابنه كان من بين القتلى ودفن اليوم الاثنين.



وقال با جوني ، وهو ساكن آخر، إن 15 قرويا تأكد قتلهم، إضافة إلى إصابة عدد آخر.





وشهدت منطقة شمال شرقي نيجيريا في الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في الهجمات التي يشنها مسلحو "بوكو حرام" وتنظيم داعش - ولاية على القوات والمدنيين، ما جعلها المنطقة الأكثر اضطرابا في البلاد.



