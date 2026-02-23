تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:16
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات بوكو حرام وتنظيم داعش
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات بوكو حرام وتنظيم داعش photos 0
قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم شنه مسلحون من جماعة "بوكو حرام" المتشددة على قرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا.

وقال سكان محليون، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأحرقت عدة منازل في هجوم شنه مسلحو الجماعة على القرية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أحد السكان، يدعى بوجي محمد، إن مسلحين على دراجات نارية اقتحموا قرية جوجبا بعد صلاة فجر أمس الأحد، وأطلقوا النار على السكان في أثناء فرارهم، لافتًا إلى أن ابنه كان من بين القتلى ودفن اليوم الاثنين.

وقال با جوني حسن إبراهيم، وهو ساكن آخر، إن 15 قرويا تأكد قتلهم، إضافة إلى إصابة عدد آخر.


وشهدت منطقة شمال شرقي نيجيريا في الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في الهجمات التي يشنها مسلحو "بوكو حرام" وتنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا على القوات والمدنيين، ما جعلها المنطقة الأكثر اضطرابا في البلاد.
