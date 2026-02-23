تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رسمياً.. سلوفاكيا تعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:29
رسمياً.. سلوفاكيا تعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
أعلنت سلوفاكيا عن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في سياسات الدعم الأوروبي للجارة المنكوبة بالحرب.
 
وأرجعت السلطات السلوفاكية هذا القرار إلى الحاجة لتأمين استقرار شبكتها الوطنية وضمان كفاية الطاقة لمواطنيها في ظل تحديات فنية وضغوط متزايدة على قطاع الطاقة المحلي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم هذا النوع من الدعم الاستثنائي بالوتيرة السابقة.

ويأتي هذا الإجراء في توقيت حرج بالنسبة لكييف، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الكهربائية من دول الجوار لتعويض النقص الحاد الناجم عن تضرر بنيتها التحتية. ومن المتوقع أن يضاعف القرار السلوفاكي من حدة أزمة الطاقة في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تتبع دول أوروبية أخرى ذات النهج نتيجة الأعباء الاقتصادية والتقنية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الأوكرانية لإيجاد بدائل عاجلة لتفادي انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.



أ ف ب: رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن وقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا
رئيس وزراء سلوفاكيا: إذا لم يستأنف زيلنسكي تزويدنا بالنفط سنوقف مد أوكرانيا بالكهرباء
روسيا تقول إن إمدادات الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية استؤنفت عبر خط واحد
