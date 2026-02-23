تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:17
روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا
أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، استعدادها للتوسط بين أميركا وإيران، داعية الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.
 
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في جنيف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.


وأوضح ليوبينسكي أنَّ بلاده توصي بشدة واشنطن بتقديم ضمانات قوية لمنع المزيد من المواجهات العسكرية، مُعلناً استعداد موسكو للوساطة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

مواضيع ذات صلة
أردوغان لبزشكيان: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط بين إيران وأميركا لتخفيف التوتر
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بوتين يعرض على نتنياهو مساعدة روسيا في التوسط مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين بارو وحسين وترحيب بالمفاوضات بين إيران وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرط واحد مرتبط بأميركا.. إيران مستعدة للتنازلات
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24

