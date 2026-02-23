روسيا: مستعدون للتوسط بين إيران وأميركا

أعلنت ، اليوم الإثنين، استعدادها للتوسط بين أميركا وإيران، داعية وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية .



وقال نائب ، دميتري ليوبينسكي، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق في جنيف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.





وأوضح ليوبينسكي أنَّ بلاده توصي بشدة بتقديم ضمانات قوية لمنع المزيد من المواجهات العسكرية، مُعلناً استعداد للوساطة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.