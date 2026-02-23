تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية

Lebanon 24
23-02-2026 | 16:47
A-
A+

إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية
إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال محمد تقي نقد علي، عضو لجنة الشؤون القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إخضاع إيران بشكل كامل وفرض السيطرة المطلقة على سياساتها الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات لكنها لن تنجح في إخضاع إيران الإرادية.

وأضاف نقد علي وهو نائب متشدد في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران"، الاثنين، أن البلاد تمر بمرحلة حساسة، مشيرًا إلى أن تجاوز التحديات الراهنة سيشكل نقطة تحول مهمة.

وأوضح: "إذا تمكنا من عبور هذه المرحلة، فإننا سنكسر قرن الغول"، في تعبير مجازي يُستخدم في الفارسية للدلالة على تخطي عقبة كبيرة أو التغلب على تحدٍ صعب.


وتابع: "نحن مستعدون لأي مواجهة، وبرامجنا النووية والصاروخية ودعم جبهات المقاومة تعد خطوطًا حمراء لا يمكن التنازل عنها. صحيح أننا قد نتعرض لبعض الخسائر إذا اندلعت حرب، لكن الولايات المتحدة ستتكبد بالتأكيد خسائر أكبر، فجنودها ومصالحها في المنطقة تحت مرمى قواتنا".

وأشار إلى أن إيران تمتلك القدرة على الردع، وأن أي حرب محتملة ستكون حربًا إقليمية، مؤكدًا أن تجربة الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل أظهرت قدرة إيران على توجيه ضربات مؤثرة حتى خارج أراضيها، مضيفًا أن هذا الردع يجعل أي مغامرة أمريكية محفوفة بالمخاطر.
وتحدث نقد علي عن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إن واشنطن تحاول عبر سلسلة من المطالب التدريجية، من بينها وقف تخصيب اليورانيوم ووقف البرامج الصاروخية وعدم دعم المقاومة، أن تجعل الولايات المتحدة هي من يحدد سياسات إيران، مؤكدًا أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج مفيدة لإيران.

وحذر عضو البرلمان من أن المواجهة مع الولايات المتحدة هي معركة وجودية، مؤكدا أن أمريكا لن تجد دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي في حال قررت خوض حرب، وأن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا ومعظم دول المنطقة لن تتماشى مع أي مغامرة عسكرية أمريكية.

وختم نقد علي حديثه بأن القيادة الإيرانية تتابع المفاوضات بحذر ولا تعتمد عليها لحل المشكلات الداخلية أو الخارجية، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة للرد على أي تهديد لضمان حماية سيادتها ومصالحها في المنطقة.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح للآخرين بتحديد سياستها الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران: لن نسمح للعدو ببث الفوضى وانعدام الأمن في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بن سلمان يؤكد لبزشكيان: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية ردا على تهديد ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخّل أجنبي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 00:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إيران على

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

دونالد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-02-23
Lebanon24
16:29 | 2026-02-23
Lebanon24
16:17 | 2026-02-23
Lebanon24
16:16 | 2026-02-23
Lebanon24
16:04 | 2026-02-23
Lebanon24
15:57 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24