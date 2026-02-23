إيران: لن نسمح لواشنطن بتحديد سياساتنا الداخلية والخارجية

قال محمد تقي نقد علي، عضو لجنة الشؤون القضائية والقانونية في البرلمان ، إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إخضاع بشكل كامل وفرض السيطرة المطلقة على سياساتها الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن ترغب في تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات لكنها لن تنجح في إخضاع إيران الإرادية.



وأضاف نقد علي وهو نائب متشدد في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران"، الاثنين، أن البلاد تمر بمرحلة حساسة، مشيرًا إلى أن تجاوز التحديات الراهنة سيشكل نقطة تحول مهمة.



وأوضح: "إذا تمكنا من عبور هذه المرحلة، فإننا سنكسر قرن الغول"، في تعبير مجازي يُستخدم في الفارسية للدلالة على تخطي عقبة كبيرة أو التغلب على تحدٍ صعب.





وتابع: "نحن مستعدون لأي مواجهة، وبرامجنا النووية والصاروخية ودعم جبهات تعد خطوطًا حمراء لا يمكن التنازل عنها. صحيح أننا قد نتعرض لبعض الخسائر إذا اندلعت حرب، لكن الولايات المتحدة ستتكبد بالتأكيد خسائر أكبر، فجنودها ومصالحها في المنطقة تحت مرمى قواتنا".



وأشار إلى أن إيران تمتلك القدرة على الردع، وأن أي حرب محتملة ستكون حربًا إقليمية، مؤكدًا أن تجربة الحرب التي استمرت 12 يومًا مع أظهرت قدرة توجيه ضربات مؤثرة حتى خارج أراضيها، مضيفًا أن هذا الردع يجعل أي مغامرة أمريكية محفوفة بالمخاطر.

وتحدث نقد علي عن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إن تحاول عبر سلسلة من المطالب التدريجية، من بينها وقف تخصيب اليورانيوم ووقف البرامج الصاروخية وعدم دعم المقاومة، أن تجعل الولايات المتحدة هي من يحدد سياسات إيران، مؤكدًا أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج مفيدة لإيران.



وحذر عضو البرلمان من أن المواجهة مع الولايات المتحدة هي معركة وجودية، مؤكدا أن أمريكا لن تجد دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي في حال قررت خوض حرب، وأن القوى الكبرى مثل وروسيا ومعظم دول المنطقة لن تتماشى مع أي مغامرة عسكرية أمريكية.



وختم نقد علي حديثه بأن القيادة تتابع المفاوضات بحذر ولا تعتمد عليها لحل المشكلات الداخلية أو الخارجية، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة للرد على أي تهديد لضمان حماية سيادتها ومصالحها في المنطقة.



