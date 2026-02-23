تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات

Lebanon 24
23-02-2026 | 23:23
A-
A+
التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات
التجارة الصينية تدرج 40 كيانًا يابانيًا على قوائم مراقبة الصادرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أدرجت وزارة التجارة الصينية، نحو 40 شركة وكيانا يابانيًا على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.

وفرضت الوزارة قيودا على الصادرات لنحو 20 كيانًا، بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

وأضافت الوزارة 20 كيانًا يابانيًا آخر، من بينها شركة سوبارو، إلى "قائمة مراقبة" تتطلب تدقيقا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة اليها من "السلع ذات الاستخدام المزدوج".

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع "اعادة التسلح" و"الطموحات النووية" اليابانية، مشيرا إلى أنها إجراءات "مشروعة ومعقولة وقانونية تماما".

وأكدت أن الإجراءات تستهدف "عددا محدودا فقط من الكيانات اليابانية (...) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان"، لافتا أنه بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون "لا داعي للقلق".

وصعدت الصين ضغوطها منذ أن لوحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في تشرين الثاني، بالرد عسكريًا على أي هجوم صيني يستهدف تايوان.

مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد خلال إطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تُدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تدرج فروع "الإخوان" في مصر ولبنان والأردن في قائمة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: نحض واشنطن على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وكالة الفضاء اليابانية

وزارة التجارة الصينية

وزارة التجارة

وكالة الفضاء

الأمن القومي

اليابانية

التبادلات

اليابان

Lebanon24
02:27 | 2026-02-24
Lebanon24
02:18 | 2026-02-24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-24
Lebanon24
02:11 | 2026-02-24
Lebanon24
01:46 | 2026-02-24
