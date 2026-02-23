رئيسة فنزويلا: أبواب البلاد مفتوحة لعودة المهاجرين بعد قانون العفو

أكدت رئيسة بالوكالة أن بلادها ستستقبل المواطنين الفنزويليين الذين غادروا إلى الخارج ويرغبون في العودة، وذلك عقب إقرار قانون عفو جديد يوم الخميس، بعد أقل من شهرين على توقيف الرئيس من جانب القوات الأميركية.

وقالت : "أؤكد لكم أن أبواب فنزويلا وأذرع شعبها مفتوحة لكل من يريد العودة، في إطار مسار التعافي من الكراهية".

يُذكر أن نحو سبعة ملايين فنزويلي غادروا البلاد نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية، فيما يقيم عدد من رموز في المنفى خارج البلاد.