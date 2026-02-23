تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رئيسة فنزويلا: أبواب البلاد مفتوحة لعودة المهاجرين بعد قانون العفو

Lebanon 24
23-02-2026 | 23:37
رئيسة فنزويلا: أبواب البلاد مفتوحة لعودة المهاجرين بعد قانون العفو
أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها ستستقبل المواطنين الفنزويليين الذين غادروا إلى الخارج ويرغبون في العودة، وذلك عقب إقرار قانون عفو جديد يوم الخميس، بعد أقل من شهرين على توقيف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جانب القوات الأميركية.

وقالت رودريغيز: "أؤكد لكم أن أبواب فنزويلا وأذرع شعبها مفتوحة لكل من يريد العودة، في إطار مسار التعافي من الكراهية".

يُذكر أن نحو سبعة ملايين فنزويلي غادروا البلاد نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية، فيما يقيم عدد من رموز المعارضة في المنفى خارج البلاد.

 
مواضيع ذات صلة
وزير العدل السوري: أبواب العودة مفتوحة لكل المواطنين السوريين وانتهى زمن الاتهامات والأحكام الجائرة (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة والسودان يتسع للجميع
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: لا يزال الباب مفتوحا أمام تنظيم قسد ولم أتراجع عن اتفاق 10 آذار
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: يذكرنا الظهور الإلهي بأن السماء ما زالت مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكولاس مادورو

ديلسي رودريغيز

قانون العفو

الفنزويلي

رودريغيز

المعارضة

فنزويلا

مادورو

