تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.. ادانة دولية مشتركة
Lebanon 24
23-02-2026
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان وزراء خارجية وممثلون عن عدد من الدول العربية والأوروبية، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، "بأشد العبارات" سلسلة القرارات
الإسرائيلية
الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
وشارك في البيان وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وجاء في البيان أن القرارات الإسرائيلية "تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية"، وتشمل إعادة تصنيف أراض فلسطينية باعتبارها "أراضي دولة"، وتسريع الأنشطة الاستيطانية وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
وأكد الموقعون أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيرين إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
واعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة تمثل "مسارا واضحا يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي نحو ضم فعلي غير مقبول"، محذرا من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.
كما دعا
وزراء الخارجية
حكومة
إسرائيل
إلى "التراجع فورا" عن هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض
الفلسطينية
المحتلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تثير القلق وتستحق إدانة المجتمع الدولي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تثير القلق وتستحق إدانة المجتمع الدولي
24/02/2026 09:38:58
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب تنفيذ الخطة الشاملة بقيادة واشنطن لخفض التصعيد في الضفة الغربية
Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب تنفيذ الخطة الشاملة بقيادة واشنطن لخفض التصعيد في الضفة الغربية
24/02/2026 09:38:58
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمثل ضربة للقانون الدولي ووصفة لمزيد من السيطرة والعنف
Lebanon 24
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تمثل ضربة للقانون الدولي ووصفة لمزيد من السيطرة والعنف
24/02/2026 09:38:58
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تهدّد القانون الدولي
Lebanon 24
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بالضفة الغربية تهدّد القانون الدولي
24/02/2026 09:38:58
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزراء الخارجية
الإسرائيلية
الفلسطينية
الأوروبي
السعودية
إسرائيل
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
Lebanon 24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:27 | 2026-02-24
24/02/2026 02:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
Lebanon 24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:18 | 2026-02-24
24/02/2026 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
Lebanon 24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:15 | 2026-02-24
24/02/2026 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:13 | 2026-02-24
24/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
Lebanon 24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
02:11 | 2026-02-24
24/02/2026 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:27 | 2026-02-24
وسط إيران.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل ركابها
02:18 | 2026-02-24
بانتظار استكمال التحقيقات.. إخلاء سبيل وزير بريطاني سابق في قضية إبستين
02:15 | 2026-02-24
بعد تصريح "من النيل إلى الفرات".. رسائل أميركية لدول عربية
02:13 | 2026-02-24
من كييف.. اجتماع افتراضي اليوم لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا
02:11 | 2026-02-24
في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.. زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
01:46 | 2026-02-24
ترامب يهدد طهران بيوم سيئ.. والأخيرة تحذر من خطر يتجاوز حدودها
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24