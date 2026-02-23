شمال شرق أميركا ـخت تأثير العاصفة.. حظر تنقلات وإلغاء آلاف الرحلات

ضربت عاصفة ثلجية كبرى، تعرف باسم "نورإيستر"، ولايات شمال ، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات واسعة للسكان الذين يتجاوز عددهم 40 مليون نسمة، فيما فرضت حظر تنقلات وأُغلقت المدارس في عدد من الولايات.





وتسببت ، التي اجتاحت المنطقة ليلا، في إلغاء أكثر من 5600 رحلة جوية وتأخير مئات أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات "فلايت أوير"، فيما حرم مئات الآلاف من المنازل والشركات من الكهرباء.



وأصدر رئيس بلدية نيويوركزهران ممداني قرارا بحظر حركة السير إلا للضرورات القصوى حتى ظهر الاثنين، مع إغلاق المدارس، في خطوة مماثلة لما اتخذته نيوجيرزي ورود آيلاند.

وفي مطار رود آيلاند الدولي "تي. إف. "، بلغت سماكة الثلوج قرابة 80 سنتيمتراً، وهو رقم قياسي في الولاية، بينما سجلت سنترال بارك في نيويورك 50 سنتيمتراً، وهو أعلى مستوى خلال عاصفة واحدة منذ أكثر من عقد.

وقالت للأرصاد الجوية إن تساقط الثلوج سيتراجع ليلا، لكنها حذرت من استمرار الرياح القوية في بعض المناطق.



وأُغلق في نيويورك، فيما نصبت مدن كبرى مثل نيويورك وفيلادلفيا مراكز تدفئة لمساعدة العالقين، ومددت سلطات رود آيلاند وماساتشوستس القيود على التنقل حتى الثلاثاء، كما تم تمديد إغلاق المدارس في .



وتأتي هذه العاصفة بعد أسابيع من منخفض جوي مدمر أسفر عن أكثر من مئة وفاة، ما زاد من قلق السكان الذين انقسموا بين متذمرين من تكرار موجات الثلوج، وآخرين استمتعوا بالمشهد الشتوي الذي غطى المدن.