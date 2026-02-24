تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا وفرنسا تستعدان سراً لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي.. وروسيا تُهدد

Lebanon 24
24-02-2026 | 12:00
A-
A+
بريطانيا وفرنسا تستعدان سراً لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي.. وروسيا تُهدد
بريطانيا وفرنسا تستعدان سراً لتزويد أوكرانيا بسلاح نووي.. وروسيا تُهدد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع دخول الحرب الروسية ـ الأوكرانية عامها الرابع، كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن معلومات تؤكد عزم بريطانيا وفرنسا إمداد أوكرانيا بأسلحة نووية.

وأشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن بريطانيا وفرنسا، ومع إدراكهما لتطورات وتدهور الوضع على الجبهة في أوكرانيا، واستحالة فرصة أي انتصار للقوات المسلحة الأوكرانية تسعيان لتزويد كييف أسلحة نووية، ولو حتى "قنبلة قذرة" على أقل تقدير.

وتابع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن لندن وباريس تدرسان إمكانية نقل رأس حربي نووي صغير من طراز TN75 من صاروخ M51.1 الباليستي الذي يطلق من الغواصات سرا إلى كييف. من ناحية أخرى أشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن ألمانيا رفضت المشاركة في هذه الخطط.
 
روسيا ترد
وتعليقا على الأمر، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ردا على تلك المعلومات ستضطر إلى استخدام أي أسلحة نووية بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية ضد أهداف في أوكرانيا إذا ما تم نقل هذه التقنيات النووية إلى نظام كييف، ووصف احتمال نقل الأسلحة النووية إلى كييف بأنه "ألعاب" تحدث باستمرار، وقال إنه "الطريق المباشر للحرب العالمية".

ومع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، ان تدخل الدول الغربية في الصراع يعني أنه تحوّل إلى مواجهة أوسع مع دول "تسعى إلى سحق روسيا".

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن موسكو لا تزال منفتحة على تحقيق أهدافها عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه أوضح أنه غير قادر على تحديد موعد أو مكان الجولة التالية من محادثات السلام.

وأكد الكرملين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "مستمرة"، مشيراً إلى أن الأهداف لم تتحقق بعد، وأن "الهدف الرئيسي هو ضمان أمن أولئك الذين عاشوا أو يعيشون في شرق أوكرانيا.(وكالات)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: مفاوضات السيطرة على السلاح النووي يجب أن تشمل بريطانيا وفرنسا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا يمكن لروسيا تجاهل القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا عند مناقشة نظام الاستقرار الاستراتيجي المستقبلي
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف يُحذر : قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في هذه الحالة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن

الأوكرانية

نائب رئيس

الرئيسي

الغربي

النووي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-02-24
Lebanon24
13:51 | 2026-02-24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-24
Lebanon24
13:21 | 2026-02-24
Lebanon24
13:11 | 2026-02-24
Lebanon24
12:13 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24