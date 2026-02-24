البيت الأبيض: ترامب على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر

قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأميكي دونالد للصحفيين في اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ، إن الخيار الأول لترامب هو دائما الدبلوماسية لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.



يأتي ذلك في وقت تواصل فيه حشد قواتها بالقرب من إيران استعدادا لضربة وشيكة.





