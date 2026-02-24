تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في مقبرة في فيينا... فتاة قاصر قتلت إمرأة طعناً
Lebanon 24
24-02-2026
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة النمساويّة، أنّ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، اعترفت بأنها قتلت امرأة طعنا في مقبرة في فيينا.
وذكرت أن المحققين ضبطوا "سكين جيب"، يُعتقد أنه استُخدم في الهجوم، بينما لا يزال الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل غير واضح، بسبب غياب أيّ صلة بين الضحيّة والقاتلة. (ارم نيوز)
