في مقبرة في فيينا... فتاة قاصر قتلت إمرأة طعناً

أعلنت الشرطة النمساويّة، أنّ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، اعترفت بأنها قتلت امرأة طعنا في مقبرة في فيينا.

وذكرت أن المحققين ضبطوا "سكين جيب"، يُعتقد أنه استُخدم في الهجوم، بينما لا يزال الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل غير واضح، بسبب غياب أيّ صلة بين الضحيّة والقاتلة. (ارم نيوز)