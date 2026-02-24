تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بينهم شقيق "إل مينتشو"... المكسيك تُسلّم 92 مطلوباً إلى أميركا
Lebanon 24
24-02-2026
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة العدل
الأميركية، أن الحكومة المكسيكية سلّمت 92 مشتبه بانتمائهم إلى "كارتلات مخدرات" إلى
الولايات المتحدة
لمحاكمتهم، من بينهم، شقيق نيميسيو "إل مينتشو" أوسيغيرا
سرفانتس
، زعيم كارتل "
خاليسكو
الجيل الجديد"، الذي قُتل الأحد الماضي خلال عملية للجيش المكسيكي.
كما شملت الدفعة الأولى أنطونيو أوسيغيرا سرفانتس، الملقب بـ"
توني
مونتانا" تيمّنًا بفيلم "سكارفيس"، والذي يُتهم بالمشاركة في قيادة الكارتل وتهريب الكوكايين والميثامفيتامين. (العربية)
