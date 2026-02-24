بينهم شقيق "إل مينتشو"... المكسيك تُسلّم 92 مطلوباً إلى أميركا

كشفت الأميركية، أن الحكومة المكسيكية سلّمت 92 مشتبه بانتمائهم إلى "كارتلات مخدرات" إلى لمحاكمتهم، من بينهم، شقيق نيميسيو "إل مينتشو" أوسيغيرا ، زعيم كارتل " الجيل الجديد"، الذي قُتل الأحد الماضي خلال عملية للجيش المكسيكي.

كما شملت الدفعة الأولى أنطونيو أوسيغيرا سرفانتس، الملقب بـ" مونتانا" تيمّنًا بفيلم "سكارفيس"، والذي يُتهم بالمشاركة في قيادة الكارتل وتهريب الكوكايين والميثامفيتامين. (العربية)