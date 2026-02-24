ترامب من البيت الأبيض: لا أعلم كم سأبقى بينكم

بعدما حاول رجل مسلّح إقتحام مجمعه في مارالاغو في بالم بيتش في ، قال الرئيس الأميركي "لا أعلم كم سأبقى بينكم، هناك الكثير من الأشخاص الذين يتربصون بي، أليس كذلك؟ لكنني لن أنساهم لن أنساهم أبدا".



وأضاف خلال فعالية في : "لقد قرأت عن كل هؤلاء مطلقي النار المجانين، لكنهم يلاحقون فقط الرؤساء ذوي النفوذ. إنهم لا يلاحقون الرؤساء غير المهمين". (روسيا اليوم)