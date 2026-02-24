تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية دعم أمن سوريا واستقرارها

Lebanon 24
24-02-2026 | 11:29
ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية دعم أمن سوريا واستقرارها
أكد الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة لجميع الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن سوريا واستقرارها، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.


وخلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، بحسب ما نقلت وكالة "بترا"، شدد على أهمية مساندة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادة أراضيها.


وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد العاهل الأردني التأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.


وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد الأربعاء الماضي على أهمية دعم جهود الدولة السورية في عملية إعادة الإعمار.
