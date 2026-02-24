ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية دعم أمن سوريا واستقرارها

أكد الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعم لجميع الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرارها، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.





وخلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، بحسب ما نقلت وكالة "بترا"، شدد على أهمية مساندة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادة أراضيها.





وفيما يتعلق بالقضية ، جدد العاهل الأردني التأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في والقدس.





وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد الأربعاء الماضي على أهمية دعم جهود الدولة في عملية .

