لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مجموعة السبع تؤيد جهود ترامب لإطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
24-02-2026
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر قادة دول مجموعة السبع، بمشاركة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بياناً مشتركاً في الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب، جددوا فيه دعمهم الراسخ لوحدة الأراضي
الأوكرانية
وحقها في الوجود.
وأعرب قادة
الولايات المتحدة
، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان عن تأييدهم لجهود الرئيس
ترامب
الرامية لإطلاق عملية سلام تدفع الأطراف نحو مفاوضات مباشرة، مع التأكيد على الدور
الأوروبي
المحوري في هذه العملية.
وفي سياق متصل، اجتمع قادة "تحالف الراغبين" عبر تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، حيث طالبوا
موسكو
بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات هادفة.
ورغم هذا الحراك، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوكاً جدية حول إمكانية تحقيق السلام في المدى القريب، معتبراً أن الجانب الروسي لا يمتلك الإرادة الكافية لذلك، واصفاً الحرب بأنها "فشل ثلاثي" لروسيا على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.
