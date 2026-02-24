مجموعة السبع تؤيد جهود ترامب لإطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا

أصدر قادة دول مجموعة السبع، بمشاركة الرئيس الأميركي ، بياناً مشتركاً في الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب، جددوا فيه دعمهم الراسخ لوحدة الأراضي وحقها في الوجود.

وأعرب قادة ، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان عن تأييدهم لجهود الرئيس الرامية لإطلاق عملية سلام تدفع الأطراف نحو مفاوضات مباشرة، مع التأكيد على الدور المحوري في هذه العملية.



وفي سياق متصل، اجتمع قادة "تحالف الراغبين" عبر تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، حيث طالبوا بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات هادفة.

ورغم هذا الحراك، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوكاً جدية حول إمكانية تحقيق السلام في المدى القريب، معتبراً أن الجانب الروسي لا يمتلك الإرادة الكافية لذلك، واصفاً الحرب بأنها "فشل ثلاثي" لروسيا على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.



