تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مجموعة السبع تؤيد جهود ترامب لإطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2026 | 13:11
A-
A+
مجموعة السبع تؤيد جهود ترامب لإطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا
مجموعة السبع تؤيد جهود ترامب لإطلاق عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر قادة دول مجموعة السبع، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بياناً مشتركاً في الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب، جددوا فيه دعمهم الراسخ لوحدة الأراضي الأوكرانية وحقها في الوجود.
 
وأعرب قادة الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، واليابان عن تأييدهم لجهود الرئيس ترامب الرامية لإطلاق عملية سلام تدفع الأطراف نحو مفاوضات مباشرة، مع التأكيد على الدور الأوروبي المحوري في هذه العملية.

وفي سياق متصل، اجتمع قادة "تحالف الراغبين" عبر تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، حيث طالبوا موسكو بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار والانخراط في مفاوضات هادفة.
 
ورغم هذا الحراك، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوكاً جدية حول إمكانية تحقيق السلام في المدى القريب، معتبراً أن الجانب الروسي لا يمتلك الإرادة الكافية لذلك، واصفاً الحرب بأنها "فشل ثلاثي" لروسيا على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوساط ماكرون تؤكد تلقي رسالة من ترامب لعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس الخميس بمشاركة روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 157 أسيرًا من الجانبين بمجموع 314 أسيرًا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية: وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بمحيط محطة زابوريجيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي لبلومبرغ: يمكن لتركيا تقديم الدعم لمراقبة أي وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

أوروبي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-02-24
Lebanon24
13:51 | 2026-02-24
Lebanon24
13:37 | 2026-02-24
Lebanon24
13:21 | 2026-02-24
Lebanon24
12:13 | 2026-02-24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24